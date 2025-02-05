Более 4 млн рублей заплатят родственникам за гибель иркутянина на скалодроме

В Иркутске осудили бизнесмена за оказание услуг по скалолазанию, не отвечавших требованиям безопасности. Подробности дела и приговора рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.

Суд установил, что индивидуальный предприниматель предоставлял в Иркутске услуги по скалолазанию. В качестве техника спортивного объекта, в обязанности которого входило обслуживание автостраховок, он привлек тренера клуба. Они установили в автостраховки, которые предоставлялись посетителям клуба, грузовые стальные канаты, не пригодные для подобного использования. Кроме того, проверка автостраховок проводилась с нарушением требований руководства по их эксплуатации.

В результате 23 июля 2023 года внутри корпуса одной из автостраховок произошел обрыв троса, и 43-летний посетитель скалодрома упал с 15-метровой высоты. С различными травмами пострадавшего доставили в больницу, где он скончался спустя две недели.

Мужчин приговорили к 2 годам принудительных работ с удержанием в доход государства по 5% из заработной платы каждого. Кроме того, матери и супруге погибшего они заплатят более 4 млн рублей компенсации морального вреда.