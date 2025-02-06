«Стартап за партой» – стартовал новый сезон акселератора РСХБ для талантливых школьников

Россельхозбанк запускает обновленную программу акселератора для школьников «Стартап за партой», направленную на поддержку проектов в сфере агропромышленных технологий и финансовых инноваций. В программе может принять участие молодежь в возрасте 12-17 лет. Заявку можно подать до 8 февраля 2025 года на официальном сайте проекта .

Программа предоставит участникам платформу для разработки и реализации стартапов, а также возможность для взаимодействия с ведущими экспертами и наставниками. Авторы 15 наиболее перспективных проектов получат возможность превратить свою идею в реальный бизнес-кейс, а также получить первую выручку и вывести стартап на новый уровень под индивидуальным кураторством наставников.

«Наша задача – вдохновить будущих лидеров на создание инновационных решений, которые будут способствовать росту агропромышленного и финансового секторов России. Акселератор предоставляет уникальные возможности для школьников превратить свои идеи в реальность, научиться работать в команде и получить ценный опыт в сферах, которые имеют огромный потенциал», – комментирует заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Елена Батурова.

Акселератор будет реализован в три этапа:

до 8 февраля 2025 года — прием заявок;

с 9 по 21 февраля 2025 года — отбор 15 лучших проектов;

с 24 февраля по 27 марта 2025 года — работа команд с менторами, демо-день.

В этом году запускается второй поток акселератора, стартовавшего в ноябре 2023 года. Тогда программа привлекла внимание более 230 участников из 56 городов России, представивших более 100 инновационных идей в агротехе и финтехе. Среди финалистов были такие проекты, как приложение для заключения сделок молодыми предпринимателями, проект по созданию школьного банка, робот для борьбы с сорняками с использованием лазера, решение проблемы потери воды в сельском хозяйстве и производство инновационных комбикормов. 15 лучших идей были выбраны для дальнейшего развития под руководством опытных наставников и менторов.