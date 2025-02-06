Продажу алкоголя людям до 21 года хотят запретить в России: главное к утру

К этому утру стало известно, что аналитики прогнозируют рост биткоина, в России предлагают ужесточить запрет на продажу алкоголя, жителям приграничья планируют увеличить выплаты, а в Иркутской области, как и по всей стране, вернули из украинского плена военнослужащих. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Рост биткоина

Накануне было зафиксировано падение биткоина ниже $100 тыс. после введения президентом США Дональдом Трампом новых пошлин. Кроме того, по мнению экспертов, на ситуацию повлиял высокий уровень неопределенности вокруг криптовалют и общая геополитическая напряженность. Предполагается, что снижение может продолжиться. Тем не менее, несмотря на сложившуюся ситуацию, аналитики предполагают, что биткоин способен вырасти, поскольку спрос на него сохраняется: значение в среднем может достигнуть в течение года $130 тыс., а то и больших значений.

Выплаты для жителей приграничья

Жителям приграничных территорий, которые потеряли свое имущество, планируют увеличить выплаты. Ранее они получил по 150 тысяч рублей, однако, по мнению врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, этой суммы недостаточно, ведь россияне лишились скота, птицы и сельхозтехники. Инициативу поддержал президент Владимир Путин. В ближайшее время он поручит правительству проработать этот вопрос, а также подготовить программу восстановления приграничья вместе с руководством региона.

Алкоголь только взрослым

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев предложил ввести запрет на продажу алкоголя молодым людям до 21 года. По его мнению, «это поможет создать здоровую и трезвую страну, где дети будут расти здоровыми и счастливыми». Ранее с аналогичным предложением выступил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Пока это только инициативы, которые будут прорабатываться с обществом и властью.

Из плена на Родину

В результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории удалось вернуть 150 российских военнослужащих. Среди них есть жители Иркутской области: в частности, Иркутска, Тулуна, Зимы, Усть-Ордынского Бурятского округа и Тайшетского района. Пока люди находятся на территории Республики Беларусь, после чего их отправят в Россию на реабилитацию.

И снова майнинг

Несмотря на ограничительные меры, жители Иркутской области продолжают добывать криптовалюту. Накануне выявили очередного нарушителя, который незаконно подключил почти 70 «машинок» к трансформаторным подстанциям, истратив электричество на 8 млн рублей. Майнера вычислили, его деятельность пресекли. Мужчине предстоит ответить по закону за нелегальную деятельность.