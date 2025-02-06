Новости

Дифтарифы в Иркутской области 2025, последние новости
КСП озвучила проблемные вопросы дифтарифов в Иркутской области
Россияне продают частные дома из-за дифтарифов: есть ли такая тенденция в Иркутской области
Жители Иркутской области пожаловались на проблемы с начислениями по дифтарифам
Все материалы сюжета

Российский рынок акций усилил рост на фоне снижения инфляции

Читайте также:

ТОП-5 акций на февраль от аналитиков «Цифра брокер»
3 февраля 2025
Жители Иркутской области нарастили вклады на 19% в 2024 году
3 февраля 2025

В четверг российский рынок акций испытывал давление из-за падения цен на нефть и укрепления рубля. Эти факторы могут негативно сказаться на финансовых показателях экспортеров и усугубить дефицит госбюджета в долгосрочной перспективе.

Однако во второй половине торгов фондовые индексы смогли продемонстрировать восходящую динамику благодаря позитивным данным по инфляции. Индекс Мосбиржи завершил день на уровне 2930 пунктов, увеличившись на 0,44%.

Эксперты отмечают, что недельный показатель инфляции продолжает снижаться, а годовой перестал расти, что увеличивает вероятность сохранения ключевой ставки без изменений на февральском заседании ЦБ и возможного ее снижения в последующих кварталах.

Тем не менее, геополитическая неопределенность продолжает сдерживать более уверенный рост российского рынка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Кризис 2025, прогнозы, последние новости ":
Все материалы сюжета (1602)


Реклама на сайте

Игорь Льгов о банкротстве физических лиц
Банкротство бывшего: почему стоит задуматься о формальностях
Как новички-селлеры на маркетплейсах попадают в ловушку долгов
Банкротство: Какие проблемы возникают из-за агрессивной рекламы?
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес