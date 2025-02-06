Российский рынок акций усилил рост на фоне снижения инфляции

В четверг российский рынок акций испытывал давление из-за падения цен на нефть и укрепления рубля. Эти факторы могут негативно сказаться на финансовых показателях экспортеров и усугубить дефицит госбюджета в долгосрочной перспективе.

Однако во второй половине торгов фондовые индексы смогли продемонстрировать восходящую динамику благодаря позитивным данным по инфляции. Индекс Мосбиржи завершил день на уровне 2930 пунктов, увеличившись на 0,44%.

Эксперты отмечают, что недельный показатель инфляции продолжает снижаться, а годовой перестал расти, что увеличивает вероятность сохранения ключевой ставки без изменений на февральском заседании ЦБ и возможного ее снижения в последующих кварталах.

Тем не менее, геополитическая неопределенность продолжает сдерживать более уверенный рост российского рынка.