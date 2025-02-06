В России зафиксировали замедление недельной инфляции

Согласно данным Росстата, с 28 января по 3 февраля в России темпы роста потребительских цен снизились до 0,16% против 0,22% за предыдущую неделю. Это подтверждает тенденцию постепенного уменьшения недельной инфляции, наблюдаемую с начала декабря, исключая лишь двухнедельный период новогодних праздников.

Годовой уровень инфляции остался стабильным на уровне 10,14%, зафиксированном на предыдущей неделе. С начала текущего года потребительские цены поднялись на 1,3%, а с начала февраля — на 0,07%.

Центральный банк ожидает дальнейшего роста годовой инфляции в начале 2025 года, причем пик ожидается в апреле. Регулятор подчеркивает необходимость поддержания жесткой денежно-кредитной политики для снижения инфляционного давления и достижения целевых показателей.

Напомним, что в конце декабря ЦБ оставил ключевую ставку без изменения на уровне 21%. Ближайшее заседание ЦБ по ставке состоится 14 февраля.