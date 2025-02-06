Рубль обновил четырехмесячный максимум

В четверг, 6 февраля, рубль после слабого начала по отношению к юаню быстро укрепился и достиг четырехмесячного максимума. Пара CNY/RUB впервые с конца сентября 2024 года опустилась до 13,05 рубля. Фьючерсы на пару USD/RUB достигли самых низких уровней с ноября 2024 года, составив 98,32 рубля.

Эксперты отмечают, что предложение иностранной валюты остается высоким, что может быть связано с продажами со стороны одного или нескольких экспортеров. Эти сделки, вероятно, связаны с недавними санкциями США против нефтегазового сектора России.

Вчера стало известно, что ЦБ увеличит продажу валюты в феврале. Ежедневный объем вырастет на 17%. Напомним, что Банк России возобновил с 9 января 2025 года регулярные операции на внутреннем валютном рынке в соответствии с бюджетным правилом, которые были приостановлены с 28 ноября 2024 года. С 15 января по 30 июня 2025 года Центробанк планирует корректировать объемы покупок или продаж валюты, исходя из величины продаж в размере 8,86 млрд рублей в день. В результате общий объем продаж иностранной валюты на внутреннем рынке в феврале достигнет 5,6 млрд рублей ежедневно, что на 17% превышает показатели предыдущего периода.