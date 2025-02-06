Рост промпроизводства составил 4,6% в 2024 году

Росстат сообщает о росте промышленного производства в 2024 году на 4,6%. Основным драйвером, как и годом ранее, стала обрабатывающая промышленность, увеличившаяся на 8,5%. При этом добыча полезных ископаемых показала спад на 0,9%, тогда как производство электроэнергии, газа и пара увеличилось на 2,3%, а водоснабжение осталось практически на прежнем уровне (-0,1%).

Декабрь 2024 года ознаменовался значительным ускорением темпов роста промышленного производства – до 8,2% в годовом исчислении, в сравнении с 3,5% в ноябре. В последнем месяце года обрабатывающий сектор продемонстрировал рекордный прирост на 14% после ноябрьского увеличения на 7,1%, согласно обзору Минэкономразвития.

Главным фактором роста обрабатывающего сектора стало развитие машиностроительного комплекса, который обеспечил около 40% общего прироста производства, отмечают в министерстве.

Наиболее заметными были успехи в производстве готовых металлических изделий (рост на 35%) и других транспортных средств (29,6%). Также значительный рост показали компьютеры, электронное и оптическое оборудование (28,8%), лекарства и медицинские изделия (18%), автотранспортные средства (16,5%).

Среди важнейших продуктов наиболее высокими темпами росло производство радиоаппаратуры (66% в годовом выражении), спецодежды (60%), легковых автомобилей (39%), кузовов для автотранспорта (29,5%), тепловозов (29%), цистерн-прицепов для транспортировки нефтепродуктов (23,5%). Кроме того, отмечены значительные успехи в выпуске древесностружечных плит (21%), навигационных приборов (18,5%), электрических трансформаторов (18,5%) и компьютеров (18%).

В пищевой отрасли активно развивались производители биологически активных добавок (20,5%), подсолнечного масла (12%), картофеля (11%) и минеральной воды (11%). В добывающем секторе высокими темпами роста отличилось производство минеральных удобрений и природного газа – оба направления прибавили по 9% в годовом измерении.