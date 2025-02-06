Авиаперевозки в 2025: почему пассажиропоток может остановиться

В 2025 году пассажиропоток российских авиакомпаний может снизиться. По прогнозам Росавиации, перевозки составят 109,7 млн человек, что почти на 2% меньше, чем в 2024 году, когда было перевезено 111,6 млн человек, сообщают "Ведомости".

Дмитрий Ядров, руководитель Росавиации, отметил, что из общего объема перевозок 83,3 млн пассажиров придется на внутренние линии, а 26,4 млн – на международные. В 2024 г. авиакомпании перевезли 111,6 млн человек – на 6% больше по сравнению с 2023 г. По словам Дмитрия Ядрова, в российском авиапарке сейчас насчитывается около 1135 воздушных судов, и их выбытия не предвидится.

Министр транспорта Роман Старовойт подчеркнул, что текущие условия не позволяют обновлять авиапарк, что увеличивает нагрузку на существующий флот. По его мнению, эффективность полетов можно повысить за счет строительства новой аэропортовой инфраструктуры и механизма «мокрого лизинга» воздушных судов.

Исполнительный директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев констатирует отсутствие профицита провозных емкостей у российских авиаперевозчиков в 2025 г. несмотря на то, что иностранный флот выходит из строя «менее активно, чем ожидалось». Эксперт допускает, что спрос на авиаперевозки в этом году может перестать расти – инфляция (и, как следствие, рост цен на билеты) может отодвинуть авиаперелеты «как сервис не первой значимости».