Новости

Дифтарифы в Иркутской области 2025, последние новости
КСП озвучила проблемные вопросы дифтарифов в Иркутской области
Россияне продают частные дома из-за дифтарифов: есть ли такая тенденция в Иркутской области
Жители Иркутской области пожаловались на проблемы с начислениями по дифтарифам
Все материалы сюжета

«Гадалка» сняла порчу с пенсионера в Иркутске за 1 млн рублей

80-летний иркутянин стал жертвой аферистки, которая под предлогом снятия порчи похитила у доверчивого сибиряка 1 млн рублей. Подробности о деле рассказали в пресс-службе полиции региона.

По данным правоохранителей, незнакомка с ребенком подошла к пожилому мужчине, когда он вышел из продуктового магазина в Октябрьском округе. Женщина предложила пенсионеру избавить его от тяжелой болезни. Пенсионер доверился гадалке. Она зашла к нему домой, попросив воды для мальчика, где предложила провести ритуал очищения денег.

Гадалка поручила принести все сбережения и платок, куда завернула купюры. Сделав обряд, гостья потребовала две недели не вскрывать сверток и поспешно ушла. Пенсионер засомневался и нарушил просьбу: проверив деньги, он обнаружил их пропажу.

На месте происшествия эксперт-криминалист обнаружил и изъял следы пальцев злоумышленницы, благодаря чему удалось установить ее личность. Гадалкой оказалась 35-летняя женщина, временно проживающая в регионе. Ранее она уже отбывала наказание за аналогичное преступление.

Оперативники вычислили транспортное средство, на котором перемещалась предполагаемая аферистка, и задержали на выезде из Иркутска. При ней обнаружили похищенные средства, которые вернули пенсионеру.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведется расследование.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Игорь Льгов о банкротстве физических лиц
Банкротство бывшего: почему стоит задуматься о формальностях
Как новички-селлеры на маркетплейсах попадают в ловушку долгов
Банкротство: Какие проблемы возникают из-за агрессивной рекламы?
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес