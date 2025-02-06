Иркутская область показала рекордный рост промышленного производства в 2024 году

В 2024 году Иркутская область продемонстрировала рекордный рост промышленного производства, достигнув индекса 109,5% по сравнению с предыдущим годом, что стало вторым местом в Сибирском федеральном округе. Этот показатель превысил средние темпы роста по России (104,6%) и СФО (101,4%), сообщает Иркутскстат.

Добыча полезных ископаемых увеличилась на 13,2%, включая уголь, который вырос на 5,9%. Обрабатывающие производства также показали рост на 4,9%.

Наибольший прирост по сравнению с 2023 годом наблюдался в производстве кожи и изделий из нее (+54,9%), мебели (+40,5%), готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) (+34,9%), электрического оборудования (+32,0%) и лекарственных средств (+20,6%).

Энергетический сектор также показал положительную динамику с индексом производства 103,0% по сравнению с предыдущим годом.