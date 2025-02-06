Иркутская область в пятерке самых популярных направлений на гендерные праздники

Приангарье выигрывает у других туристических регионов по стоимости бронирования на 21–23 февраля и 7–9 марта. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервисов бронирования.

В дни вокруг гендерных праздников в феврале и марте популярным остается Санкт-Петербург, на который приходится 15–16% от всех бронирований. Также в пятерку вошли Краснодарский край, Москва, Татарстан и Иркутская область.

При этом 21–23 февраля и 7–9 марта в гостиницах Иркутской области можно остановиться выгоднее всего – средняя стоимость ночи там составляет 5,5 тыс. рублей в феврале и 6 тыс. рублей в марте. Дороже всего жить в эти даты в Краснодарском крае – 9,5 тыс. рублей в феврале и 11 тыс. рублей в марте. Средняя продолжительность отдыха на эти даты составляет два дня.

При этом останавливаться на февральские и мартовские праздники россияне предпочитают именно в гостиницах, на втором месте по популярности базы и дома отдыха, на третьем – жилье посуточно. А вот гостевые дома, санатории и глэмпинги пользуются меньшей популярностью.

Ранее стало известно, что туристический поток на Байкал растет. Особенно увеличивается интерес к озеру со стороны зарубежных туристов, которые стали посещать его в три раза чаще.