Аферист под видом начальника обманул ангарчанина на рекордные 10 млн рублей

Новый антирекорд установлен в Иркутской области. Пенсионер из Ангарска перевел мошенникам почти 10 млн рублей – эта самая большая сумма, отданная аферистам, в 2025 году в Приангарье, сообщает пресс-служба полиции Иркутской области.

По данным МВД, в январе с 60-летним мужчиной связался «руководитель организации», в которой он работал. Пожилому мужчине сообщили, что сейчас правоохранительные органы проверяют всех действующих и уволенных сотрудников, и с ним могут связаться для уточнения некоторых сведений.

Через некоторое время пенсионеру поступил звонок через мессенджер. Звонивший сообщил об обнаружении в рамках проверки подозрительных переводов на счета запрещенной организации на территории России, а также о возможных последствиях в случае отказа от сотрудничества в поимке лиц, совершивших указанные действия.

Далее ангарчанину рассказали о необходимости снятия всех имеющихся денег для резервного перевода. Изначально пенсионер отправил на указанные счета собственно накопленные почти 6 млн миллионов рублей. Затем потерпевший продал машину за 2,5 млн рублей, занял у родственников 500 тысяч рублей и оформил кредит на 800 тысяч рублей: все эти деньги пенсионер отправил мошенникам.

Стоит отметить, что ранее указанный гражданин уже попадался на уловки злоумышленников. Пытаясь найти дополнительный заработок, он лишился 300 тысяч рублей.

По факту случившегося проводится проверка.