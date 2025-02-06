Депутаты предложили поднять в выдаче маркетплейсов отечественные товары

На продукцию российского производства отведут 15 позиций в каталогах и результатах поиска. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Госдуму.

Межфракционный законопроект, предлагающий обязать маркетплейсы демонстрировать российские товары на первых позициях в каталогах и поиске, внесли в Госдуму. О новой норме рассказал первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в парламенте Дмитрий Гусев.

«Сначала нашим, потом вашим. Так должны работать онлайн-витрины. При каждом поиске – в топе только отечественная продукция. Покупая ее, каждый из нас вносит вклад в будущее страны. Можно считать это инвестицией», – заявил Гусев.

Это, по мнению депутата, также позволит российским производителям «заявить о себе на весь мир», поскольку отечественные маркетплейсы активно выходят на международную арену.

Определять, является ли продукция российской, будет правительство. Акцент сделают на степень локализации производства в РФ.

Ранее банкротный управляющий Игорь Льгов рассказал Газете Дело, как новички-селлеры на маркетплейсах попадают в ловушку долгов. Предприимчивые россияне продают жилье, влезают в долги, чтобы закупить товар, но потом сталкиваются с тем, что просто не могут его продать. Более того, они готовы платить огромные суммы – порой речь идет о миллионах рублей – за сомнительные курсы вроде «Как раскрутиться на маркетплейсе».