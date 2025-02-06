На 100 тысяч рублей оштрафовали иркутский банк, требовавший сына оплатить долг умершей

Один из банков в Иркутской области привлекли к административной ответственности. Финансовая организация требовала сына умершей женщины оплатить ее долг, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

«После смерти матери в разное время суток мужчине поступали звонки от сотрудников банка с требованием оплатить ее задолженность. Неоднократные обращения в банк с просьбой прекратить нарушения законодательства проигнорированы последним», – пояснили в ведомстве.

Житель Приангарья обратился с жалобой к приставам. В отношении банка составили протокол об административном правонарушении. Суд признал организацию виновной и оштрафовал на 100 тысяч рублей – деньги уже выплачены.