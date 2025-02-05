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Угольный разрез Эн+ закупил новые самосвалы на 55 млн рублей

Шесть новых автосамосвалов поступили на Жеронский разрез Компании «Востсибуголь» (входит в Эн+). Техника задействована на перевозке угля до Усть-Илимской ТЭЦ. Карьерные самосвалы приобретены по программе развития и модернизации угледобывающего предприятия. Их общая стоимость больше 55 млн рублей.

Машины оснащены усиленной подвеской с учетом особенностей работы в разрезе, модернизированной коробкой передач, усовершенствованной гидравлической системой, подогревом двигателя. Усиленный кузов и повышенная грузоподъемность машин позволяют кратно увеличить объем доставки топлива в пункт назначения, что особенно актуально в условиях постоянно растущего спроса на уголь.

– Данные автосамосвалы отличаются большой ремонтопригодностью, увеличенной ходимостью и ресурсностью. У машин высокий коэффициент технической готовности. В связи с поступлением новых самосвалов на горный участок планируется приобрести в этом году новый гидравлический экскаватор. Вообще в парке на горном участке четыре гидравлических экскаватора, которые непосредственно заняты в технологическом процессе, на добыче и в горноподготовительных работах, – Евгений Мельник, директор филиала «Разрез Жеронский».

Основная задача энергопредприятий, входящих в основанный Олегом Дерипаской холдинг Эн+, состоит в бесперебойном обеспечении теплом и светом потребителей. И разрез Жеронский успешно с ней справляется. Поставки угля на ТЭЦ идут без сбоев.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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