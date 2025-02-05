Новости

Дифтарифы в Иркутской области 2025, последние новости
КСП озвучила проблемные вопросы дифтарифов в Иркутской области
Россияне продают частные дома из-за дифтарифов: есть ли такая тенденция в Иркутской области
Жители Иркутской области пожаловались на проблемы с начислениями по дифтарифам
Все материалы сюжета

Программа «Новая энергия» позволила ГЭС Эн+ дополнительно выработать 2,5 млрд кВт ч «зеленой» энергии в 2024 году

Модернизация гидроэлектростанций российского энергохолдинга Эн+, проводимая в рамках программы «Новая энергия», позволила нарастить производство «зеленой» электроэнергии на 2,5 млрд кВт ч.

Дополнительные объемы электроэнергии вырабатываются за счет замены основного и второстепенного оборудования. Новые рабочие колеса, устанавливаемые на ГЭС, обладают большим КПД, что позволяет увеличивать производство при том же объеме пропускаемой через гидроагрегат воды. С момента своего запуска программа «Новая энергия» позволила дополнительно выработать более 20 млрд, кВт ч электроэнергии, что сопоставимо со строительством крупной новой ГЭС мощностью 400 МВт.

«Эн+ продолжает реализацию своей программы «Новая энергия», которая уже дает ощутимые эффекты. Помимо обновления оборудования на ключевых энергетических объектах Сибири и продления срока их службы, программа позволяет обеспечить растущий спрос на электроэнергию, поддержать развитие промышленности региона», — отметил генеральный директор Эн+ Владимир Колмогоров.

Программа «Новая энергия» — масштабный проект по реконструкции и замене основного оборудования на четырех крупнейших ГЭС Эн+ — Красноярской, Братской, Иркутской и Усть-Илимской. Общие инвестиции в программу, которая была запущена по инициативе основателя холдинга Олега Дерипаски, до 2026 года составляют порядка 21 млрд рублей.

В 2025 году планируется замена рабочих колес на Братской и Красноярской ГЭС, с 2025 года начинается проектирование по 2 этапу технического перевооружения гидроагрегатов Иркутской ГЭС. После завершения программы «Новая энергия» сибирские ГЭС будут соответствовать лучшим мировым показателям, причем это техническое перевооружение на 95% достигается отечественными комплектующими.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Игорь Льгов о банкротстве физических лиц
Банкротство бывшего: почему стоит задуматься о формальностях
Как новички-селлеры на маркетплейсах попадают в ловушку долгов
Банкротство: Какие проблемы возникают из-за агрессивной рекламы?
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес