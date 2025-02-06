Эн+ запускает очередной конкурс на создание «Мультилабов»

С начала февраля стартовал четвертый конкурсный отбор на создание новых центров инженерных и технологических компетенций «Мультилаб Эн+». В конкурсе могут принять участие школы Иркутска, Красноярска и Черемхово. Заявки принимаются до 24 февраля.

Фото предоставлено пресс-службой компании Эн+

Энергохолдинг в 2025 году планирует открыть еще 3 «Мультилаба». В этих пространствах школьники Иркутска, Красноярска и Черемхово смогут осваивать навыки в области робототехники, электроники, 3D моделирования, интернета вещей и видеопроизводства. Проект открывает новые возможности для осуществления профориентационных программ по популяризации точных наук и инженерных специальностей.

В каждом из городов будет выбран победитель. Конкурсная комиссия будет оценивать полностью проработанный проект работы «Мультилаба», куда должны войти описание актуальности проекта, компетенции преподавательского состава, календарь событий и будущие мероприятия. . Прием заявок завершится 24 февраля 2025 года, затем пройдет несколько этапов экспертизы, до 20 апреля будут объявлены победители. Открытие новых Мультилабов запланировано на осень 2025 года.

– Мы с большим удовольствием продолжаем проект по созданию «Мультилабов» в городах ответственности нашей компании. Работа с молодежью, начиная со школьной скамьи, это то, что в перспективе решит общую задачу по укреплению престижа инженерных профессий и формирования кадрового резерва как нашей компании, так и отрасли в целом, – заместитель гендиректор по управлению персоналом Эн+ Наталья Альбрехт.

Проект «Мультилаб Эн+» реализуется с 2022 года. На сегодняшний день основанная Олегом Дерипаской компания Эн+ открыла 10 «Мультилабов» в Иркутске, Братске, Ангарске, Красноярске, Дивногорске и Нижнем Новгороде. Ежегодно более 8 тыс. человек принимает участие в образовательных и просветительских мероприятиях в «Мультилабах».