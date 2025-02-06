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«Забава-парк» за 146 млн рублей создадут в Саянске: как он будет выглядеть

Новое общественное пространство «Забава-парк» появится в городе Саянске Иркутской области в 2025 году. Его обустроят в микрорайоне Строителей в границах улиц Советская и Ленина, следует из документации на портале госзакупок.

<p>Фото: презентация проекта</p>

Фото: презентация проекта

<p>Фото: презентация проекта</p>

Фото: презентация проекта

Сейчас ведутся поиски подрядчика, который будет заниматься обновлением территории в период с 1 апреля до 15 октября. Он обустроит новые дорожки, тротуары, газоны, клумбы, разместит игровое оборудование – комплексы, переходы, карусели, качели маятниковые и на пружине, доски для рисования, а также скамейки и другие объекты.

<p>Фото: презентация проекта</p>

Фото: презентация проекта

<p>Фото: презентация проекта</p>

Фото: презентация проекта

На площадке планируется сохранить лесной массив. Планируется, что парк станет местом для встреч, прогулок и активного отдыха. Согласно проекту, территория будет разделена на несколько зон, в том числе место для свиданий, арт-парк, место для шумных забав, аттракционов, молодежи, зоны для катания на самокатах и бега, а также многие другие.

<p>Фото: презентация проекта</p>

Фото: презентация проекта

Стоимость проекта – 146 млн рублей. Деньги на реализацию выделены из бюджетов всех уровней.


<p>Фото: презентация проекта</p> <p>Фото: презентация проекта</p> <p>Фото: презентация проекта</p> <p>Фото: презентация проекта</p> <p>Фото: презентация проекта</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /


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