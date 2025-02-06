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Бизнесменов в Иркутске обязали снести торговый павильон за свой счет

Власти Иркутска обнаружили незаконный торговый павильон. Он был построен самовольно в арочном пространстве цокольного одного этажа из многоквартирных домов. Подробности сообщает пресс-служба УФССП по региону.

По данным ведомства, предприниматели построили помещение площадью 34,1 «квадрата» самовольно, незаконно использовали наружные стены и придомовую территорию. Их привлекли к административной ответственности, а также обязали демонтировать объект.

В случае неисполнения этого решения бизнесменам пришлось бы понести дополнительные материальные затраты. Не желая терять средства, владельцы приступили к ликвидации незаконного магазина.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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