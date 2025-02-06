Перерасчет по дифтарифам будет сделан подтвердившим электроотопление жителям Иркутской области с 1 января

Повышающий коэффициент 1,8 будет применен для дифференцированных тарифов на электроэнергию жителям Иркутской области с 1 января, даже тем, кто подаёт документы только сейчас. Об этом заявил директор «Иркутскэнергосбыта» Андрей Харитонов в интервью на телеканале «Россия 24».

Не все жители региона получили квитанции с применением повышающего коэффициента. Всё зависело от того, предоставили ли жители документы, подтверждающие право применения к ним этого коэффициента. Сложившаяся ситуация – это результат действующего жилищного законодательства в сфере расчетов платы за электроэнергию. Сейчас предполагаются расчеты с 25 числа месяца предыдущего по 25 число месяца текущего. Поэтому, если потребитель направил документы после этой даты, сведения не были учтены. Но специалисты их уже зафиксировали и при расчетах за февраль данные будут актуализированы и потребитель увидит в квитанции перерасчет с 1 января. Напомним, ранее на сайте «Иркутскэнергосбыта» был создан специальный раздел, на главной странице сайта есть вкладка «Подтвердить факт электроотопления». Там указан перечень документов и образец для заполнения. Документы необходимо направлять только тем, кто раньше их не предоставлял.

– Мы видим все обращения граждан, мы анализируем их. Если человек не согласен с суммой в квитанции, он предоставит документы и получит перерасчет. Однако если никакого движения нет, а потребитель бездействует, тогда механизм взыскания задолженности работает в обычном порядке, – Андрей Харитонов, директор «Иркутскэнергосбыта».