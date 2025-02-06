​​​​​​​Больше новых домов появится в России с добавлением шелеховских специализированных газообразователей

Компания РУСАЛ реализует инвестиционный проект по увеличению производства специализированных газообразователей, которые используются в производстве газобетона.

Ключевым производителем по производству порошковой алюминиевой продукции является компания «Металком», объединяющая порошковый бизнес РУСАЛа. Ее производственные площадки расположены в Шелехове Иркутской области и Волгограде.

Специализированные газообразователи стали новой и незаменимой добавкой при производстве газобетона.

Реакция алюминия с бетонным составом приводит к выделению водорода, образуются пузырьки, бетон при этом увеличивается в объеме в несколько раз, а при затвердевании становится ячеистым. Такой газобетон имеет высокие тепло- и звукоизоляционные свойства, а за счёт пористой структуры – меньший вес по сравнению с обычным бетоном.

Строители всё чаще при строительстве нового дома отдают предпочтение газобетону. Широко используется при строительстве жилья, коммерческих и промышленных объектов, до 40% возводимых стен зданий в России выполнены из газобетона, применяется на всех объектах Москвы и Московской области, предусматривающих возведение ненесущих стен.

Не являются исключением и строительные объекты, возводимые в Шелехове. Улицы жилых домов из газобетона появились в городе, в селе Баклаши и в других местах, где активно ведётся индивидуальное строительство.

Мощности РУСАЛа по выпуску новых продуктов, используемых для производства газобетона, планируется увеличить в 2 раза.

– В результате реализации проекта наши мощности в Шелехове вырастут с 1200 до 2400 тонн современных газообразователей в год, а суммарные мощности, с учетом ранее запущенного оборудования в Волгограде, – до 4800 тонн. РУСАЛ является крупнейшим поставщиком газообразователей для российской строительной отрасли, также мы начали экспорт продукции и видим большие перспективы на зарубежных рынках, – рассказал генеральный директор ООО «Металком» Николай Мельников.