Игорь Льгов: «Магазины у дома всё чаще оказываются на грани банкротства»

В тени крупных торговых сетей и интернет-гигантов маленькие магазинчики у дома оказались в группе риска. Банкротный управляющий Игорь Льгов в интервью газете «Дело» рассказал, что всё больше предпринимателей вынуждены закрывать свои двери навсегда.

По словам эксперта, многие небольшие магазины последних лет существовали исключительно благодаря постоянным займам на пополнение оборотных средств. Этот порочный круг — занять деньги, вернуть долг, снова взять кредит — оказался смертельной ловушкой для многих бизнесменов. В какой-то момент очередная задолженность становится непосильной ношей, и предприниматели оказываются перед лицом банкротства.

— Магазины у дома, продуктовые магазины, специализированные магазины — они умирают. Почему? Потому что конкуренция — Ozon, Wildberries, потом COVID их добил, потому что онлайн у них не развит, и поэтому выживают единицы. Эта сфера сейчас очень часто банкротится, — отметил Игорь Льгов.