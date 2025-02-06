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Игорь Льгов: «Магазины у дома всё чаще оказываются на грани банкротства»

В тени крупных торговых сетей и интернет-гигантов маленькие магазинчики у дома оказались в группе риска. Банкротный управляющий Игорь Льгов в интервью газете «Дело» рассказал, что всё больше предпринимателей вынуждены закрывать свои двери навсегда.

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По словам эксперта, многие небольшие магазины последних лет существовали исключительно благодаря постоянным займам на пополнение оборотных средств. Этот порочный круг — занять деньги, вернуть долг, снова взять кредит — оказался смертельной ловушкой для многих бизнесменов. В какой-то момент очередная задолженность становится непосильной ношей, и предприниматели оказываются перед лицом банкротства.

— Магазины у дома, продуктовые магазины, специализированные магазины — они умирают. Почему? Потому что конкуренция — Ozon, Wildberries, потом COVID их добил, потому что онлайн у них не развит, и поэтому выживают единицы. Эта сфера сейчас очень часто банкротится, — отметил Игорь Льгов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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