Маршрутный автобус врезался в столб в Иркутске: пострадали шесть человек

Авария произошла сегодня в городе Иркутске на улице Байкальской. Автобус, который ехал по маршруту № 56, врезался в столб, сообщают пресс-службы городской Госавтоинспекции и региональной прокуратуры.

По данным ГИБДД, инцидент случился утром. Водитель не справился с управлением и въехал в столб вблизи ООТ «Релейный завод». В момент ДТП в салоне общественного транспорта находились пять пассажиров и водитель. Всем понадобилась медицинская помощь.

Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.