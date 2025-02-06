Россияне впервые попали в топ-5 мировых покупателей золота

В 2024 году россияне установили новый рекорд, приобретя максимальное количество золота с 2013 года и впервые войдя в пятерку мировых лидеров по спросу на драгоценный металл, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные World Gold Council (WGC).

Согласно отчетам WGC, в прошлом году спрос на золото в России вырос на 6,2%, достигнув отметки в 75,6 тонны. Для сравнения, в 2013 году этот показатель составлял 79,7 тонны. На душу населения потребление золота увеличилось с 0,49 до 0,52 грамма в год.

Помимо России, значительный рост спроса на золото зафиксирован также в Индии и Таиланде – до 802,8 тонн (+5,5%) и 48,8 тонн (+13%) соответственно.

Однако Китай, который последние 12 лет удерживает лидерство по объемам покупки золота, столкнулся с охлаждением интереса к этому металлу из-за роста цен. Объем закупок сократился на 10,4%, составив 815,5 тонны.

Замыкают тройку лидеров США и Турция с показателями в 209,9 тонн (+16,9%) и 153,1 тонны (+20,4%) соответственно.

Ранее аналитики прогнозировали рост цен на золото в 2025 году. «Финам» ожидал, что в I-II квартале 2025 года цена будет в пределах $2600-2800 за унцию, с возможным ростом до $3300. Эксперты БКС Мир инвестиций предполагали, что темпы роста могут замедлиться в начале года, но тренд останется позитивным, учитывая долговую ловушку ФРС и геополитическую нестабильность на Украине и в других регионах. Bank of America прогнозировал, что цены на золото могут достичь $3 тыс. за унцию в 2025 году, но этот процесс может занять до полугода.