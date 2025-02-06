Иркутская область вошла в десятку самых гостеприимных регионов России

Банк ДОМ.РФ провел исследование, которое выявило регионы с наилучшими условиями приема туристов за последние пять лет. В результате был составлен рейтинг самых гостеприимных областей страны.

Анализ основывался на 16 критериях, включая количество российских туристов, воспользовавшихся услугами отелей, число гостиниц, загруженность номеров и среднюю продолжительность пребывания гостей. Также учитывались экономические показатели, такие как доходы от размещения туристов и участие в федеральной программе «Пять морей и озеро Байкал».

Рейтинг включал 20 регионов с наивысшим баллом. Лидирующие позиции заняли Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург. Иркутская область заняла достойное десятое место.

Директор подразделения Банка ДОМ.РФ Анна Маликова подчеркнула важность качественного приема и комфортной инфраструктуры для привлечения туристов: «Каждый регион обладает своей уникальной природой, историей и культурным наследием. Чтобы туристы могли оценить все эти богатства, важно создать для них комфортные условия проживания и продолжать развитие туристической инфраструктуры. Наш рейтинг помогает определить текущую ситуацию в регионах и обозначить направления для дальнейшего сотрудничества с инвесторами. Банк предлагает различные программы финансирования для улучшения гостиничной сферы, и уже сегодня общий объем кредитных средств, выделенных на туристические проекты, приближается к 200 миллиардам рублей».

ТОП-20 самых гостеприимных регионов России по данным ДОМ.РФ