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Иркутская область вошла в десятку самых гостеприимных регионов России

Банк ДОМ.РФ провел исследование, которое выявило регионы с наилучшими условиями приема туристов за последние пять лет. В результате был составлен рейтинг самых гостеприимных областей страны.

Анализ основывался на 16 критериях, включая количество российских туристов, воспользовавшихся услугами отелей, число гостиниц, загруженность номеров и среднюю продолжительность пребывания гостей. Также учитывались экономические показатели, такие как доходы от размещения туристов и участие в федеральной программе «Пять морей и озеро Байкал».

Рейтинг включал 20 регионов с наивысшим баллом. Лидирующие позиции заняли Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург. Иркутская область заняла достойное десятое место.

Директор подразделения Банка ДОМ.РФ Анна Маликова подчеркнула важность качественного приема и комфортной инфраструктуры для привлечения туристов: «Каждый регион обладает своей уникальной природой, историей и культурным наследием. Чтобы туристы могли оценить все эти богатства, важно создать для них комфортные условия проживания и продолжать развитие туристической инфраструктуры. Наш рейтинг помогает определить текущую ситуацию в регионах и обозначить направления для дальнейшего сотрудничества с инвесторами. Банк предлагает различные программы финансирования для улучшения гостиничной сферы, и уже сегодня общий объем кредитных средств, выделенных на туристические проекты, приближается к 200 миллиардам рублей».

ТОП-20 самых гостеприимных регионов России по данным ДОМ.РФ

Позиция в рейтинге

Регион

Рейтинг

1

Краснодарский край

100

2

Москва

97

3

Санкт-Петербург

75

4

Московская область

60

5

Ставропольский край

46

6

Калининградская область

41

7

Республика Татарстан

41

8

Ленинградская область

40

9

Свердловская область

37

10

Иркутская область

36

11

Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа)

34

12

Ростовская область

33

13

Приморский край

33

14

Нижегородская область

32

15

Новосибирская область

31

16

Ярославская область

31

17

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Республика Карелия

30

18

Республика Башкортостан

30

19

Челябинская область

29

20

Республика Алтай

28

 


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