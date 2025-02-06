Иркутская область вошла в десятку самых гостеприимных регионов России

Банк ДОМ.РФ провел исследование, которое выявило регионы с наилучшими условиями приема туристов за последние пять лет. В результате был составлен рейтинг самых гостеприимных областей страны.
Анализ основывался на 16 критериях, включая количество российских туристов, воспользовавшихся услугами отелей, число гостиниц, загруженность номеров и среднюю продолжительность пребывания гостей. Также учитывались экономические показатели, такие как доходы от размещения туристов и участие в федеральной программе «Пять морей и озеро Байкал».
Рейтинг включал 20 регионов с наивысшим баллом. Лидирующие позиции заняли Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург. Иркутская область заняла достойное десятое место.
Директор подразделения Банка ДОМ.РФ Анна Маликова подчеркнула важность качественного приема и комфортной инфраструктуры для привлечения туристов: «Каждый регион обладает своей уникальной природой, историей и культурным наследием. Чтобы туристы могли оценить все эти богатства, важно создать для них комфортные условия проживания и продолжать развитие туристической инфраструктуры. Наш рейтинг помогает определить текущую ситуацию в регионах и обозначить направления для дальнейшего сотрудничества с инвесторами. Банк предлагает различные программы финансирования для улучшения гостиничной сферы, и уже сегодня общий объем кредитных средств, выделенных на туристические проекты, приближается к 200 миллиардам рублей».
ТОП-20 самых гостеприимных регионов России по данным ДОМ.РФ
|
Позиция в рейтинге
|
Регион
|
Рейтинг
|
1
|
Краснодарский край
|
100
|
2
|
Москва
|
97
|
3
|
Санкт-Петербург
|
75
|
4
|
Московская область
|
60
|
5
|
Ставропольский край
|
46
|
6
|
Калининградская область
|
41
|
7
|
Республика Татарстан
|
41
|
8
|
Ленинградская область
|
40
|
9
|
Свердловская область
|
37
|
10
|
Иркутская область
|
36
|
11
|
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа)
|
34
|
12
|
Ростовская область
|
33
|
13
|
Приморский край
|
33
|
14
|
Нижегородская область
|
32
|
15
|
Новосибирская область
|
31
|
16
|
Ярославская область
|
31
|
17
|
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Республика Карелия
|
30
|
18
|
Республика Башкортостан
|
30
|
19
|
Челябинская область
|
29
|
20
|
Республика Алтай
|
28