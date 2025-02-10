Новости

Туризм 2025, последние новости
«НУУР 1642» представит Иркутск на международной выставке туризма MITT
Российская фигуристка Алина Загитова прокатилась на коньках по льду Байкала
Зимний Байкал ждет: S7 Airlines увеличивает количество рейсов из Москвы
Все материалы сюжета

Вышел в свет первый номер Газеты Дело за 2025 год

Ключевые темы февральского выпуска – бизнес-аналитика от двух крупных иркутских компаний из сферы девелопмента и фуд-ритейла. На страницах издания руководители и ведущие сотрудники делятся опытом, обсуждают перспективы развития и влияние компаний на отраслевые тренды. Журналисты газеты также подготовили для февральского номера Газеты Дело интересные материалы об эксклюзивном туризме на Байкале, нестандартных корпоративных мероприятиях и индустрии красоты «с мужским характером».

Дмитрий Ишевский, «Слата», «ХлебСоль»: «Фуд-ритейл пересмотрит стратегию развития»

Текущий год заставит ритейлеров пересмотреть приоритеты: если раньше все боролись за долю рынка, открывая всё больше магазинов, то сейчас в фокусе внимания – операционная эффективность. Опыт сетей «Слата» и «ХлебСоль» показывает: работая над внутренними издержками, можно показывать высокие результаты. Как компания влюбляет в себя покупателей и сотрудников? Почему считает позитивные эмоции покупателей не менее важным фактором, чем рост трафика и товарооборота? И что будет с брендом ритейлера после полной интеграции с X5? На вопросы Газеты Дело ответил управляющий директор сетей «Слата» и «ХлебСоль» Дмитрий Ишевский.

«Амбассадоры бренда – среди нас»

«Мы сделали невозможное – сократили «текучку» кадров на 38%. Это дает уверенность в том, что все планы компании будут воплощены в жизнь во всей их полноте», – говорит Ирина Патис, директор по персоналу и организационному развитию торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль». О том, как компания выстраивает отношения с сотрудниками и где черпает кадровый резерв, – в нашем материале.

Вкусы, запахи, эмоции. Как «Слата» расширяет покупательский опыт

Конкуренция за покупателя вышла за рамки исключительно цены – ритейлеры стремятся увеличить трафик и объем продаж за счет удобства, уникального ассортимента и нового покупательского опыта. Какие из трендов обеспечили «Слате» рост в прошлом году и чего иркутянам ждать в этом, рассказала Ирина Береснева, коммерческий директор сетей «Слата» и «ХлебСоль».

«Посетители «Слаты» демонстрируют потребительский оптимизм»

Прошлый год был непростым для ритейла: высокая инфляция, дорогие кредиты… Впрочем, как рассказала Елена Генералова, директор по маркетингу сети супермаркетов «Слата», покупатели продемонстрировали потребительский оптимизм: стали чаще баловать себя, а трафик в супермаркеты существенно вырос.

«Покупателя важно удивлять»

Современный покупатель стремится быстро находить любимый товар на привычном месте в супермаркете. Но только этого для успешного развития недостаточно, убежден Мачей Романовски, операционный директор сети «Слата». По его словам, покупателя надо постоянно удивлять, предлагая попробовать что-нибудь новенькое.

«Покупатель дискаунтеров молодеет»

На момент запуска первых дискаунтеров «ХлебСоль» покупателями были в основном пенсионеры. Сегодня покупатель молодеет: средний возраст посетителей – примерно 45 лет. Анатолий Лобанович, руководитель отдела развития продаж сети дискаунтеров «ХлебСоль», поделился, с какими запросами приходит в дискаунтеры молодежь, как изменилась частота покупок и что позволяет торговой сети активно расти и развиваться.

«Формат дискаунтеров сохранил свою ДНК»

В 2014 году в Иркутске открылся первый дискаунтер «ХлебСоль» – новый для Иркутска формат, с низкими ценами, ограниченным ассортиментом и минимальным сервисом. За десять лет работы торговые точки сети активно менялись: ассортиментный ряд стал шире, появились фреш, супер-фреш, нон-фуд. О том, насколько далеко отошел формат «ХлебСоли» от первоначальной идеи, в какую сторону «дрейфует» сеть сегодня и с чем связана эта трансформация, рассказала Татьяна Петроченко, операционный директор сети дискаунтеров «ХлебСоль».

«20 лет задаем тренды». Екатерина Прядко, «ГРАНДСТРОЙ», – об эволюции компании, продуктовом подходе и развитии потребительских предпочтений

«Мы выбрали быть первыми» – так звучит кредо компании «Грандстрой». Уже 20 лет девелопер создает в Иркутске яркие проекты, каждый раз бросая вызов не только и не столько рынку, сколько самим себе. Какие подходы помогают держать планку? Каково это – быть трендсеттерами рынка? Чего ждут покупатели от современного жилья? Как девелоперы меняют логику развития города? Почему важна экономика впечатлений? И можно ли назвать текущую ситуацию в отрасли кризисом? Накануне юбилея компании мы поговорили об этом и многом другом с генеральным директором Екатериной Прядко.

«Что это – кризис? Или возвращение к балансу?»

Последний год стал очередным вызовом для строительной отрасли. Впрочем, Екатерина Прядко не считает ситуацию на рынке кризисом, скорее – возвращением к утраченному балансу. Мы попросили девелопера поделиться своей экспертной оценкой.

Сила – в команде

Дружный и профессиональный коллектив – настоящая гордость компании «Грандстрой». Многие сотрудники работают здесь десять лет и более, опытные профессионалы с готовностью передают свой опыт молодым. Мы поговорили с представителями команды о том, как за последние годы изменился «Грандстрой», подходы компании и запросы потребителей.

Мужской стиль. Специалисты салонов "АРТ" об эволюции успешности

Белая рубашка, стильный костюм и хорошая обувь уже не являются основными показателями статуса для современного успешного мужчины. По мнению специалистов сети салонов «АРТ», об этом в первую очередь говорят стрижка, лицо и руки мужчины, его прямая спина и уверенная походка. О том, как быть «дельным человеком и думать о красе ногтей», какие современные процедуры помогают быть в хорошей форме и с какими запросами представители сильного пола чаще всего обращаются к мастерам, – в нашем материале.

Плюс 10 лет опыта, минус 1 млрд рублей долгов

В этом году Закону о банкротстве физических лиц исполняется 10 лет. «За это время через процедуру банкротства прошло более 1 миллиона 200 тысяч человек в стране – они не пошли грабить, сводить счеты с жизнью, сохранили семьи, друзей, нервы, смогли начать жизнь с чистого листа», – отмечает финансовый управляющий Игорь Льгов. Как быть тем, кто находится на грани банкротства? Сколько стоит эта процедура? И правда ли, что никакой государственной программы по списанию долгов не существует? Об этом и многом другом эксперт рассказал Газете Дело.

«Мы объединились, чтобы создавать лучшее будущее». Ассоциация застройщиков Иркутской области подвела первые итоги работы

Прошел год с момента, как в Иркутске появилась Ассоциация застройщиков Иркутской области. Ассоциация объединяет ведущие девелоперские компании региона. Участники создали единую платформу для объединения и коммуникации застройщиков – работают вместе, чтобы развивать строительную отрасль и повышать качество жизни в регионе.

«Можем удивить даже бывалых туристов»

Лёд Байкала – хит зимнего туристического сезона в Иркутской области, пик которого приходится на февраль-март. Компании из сферы турбизнеса готовятся к нему заранее, продумывая интересные маршруты и сервис. Особый индивидуальный подход к этому процессу отличает команду увлечённых профессионалов премиального туроператора по Байкалу и Восточной Сибири НУУР 1642. Директор компании Алёна Ямщикова рассказала порталу SIA.RU, в чём заключается неповторимость ледовых туров, которые «верстают» её коллеги. 

«В стрельбе – как в бизнесе: суета не приведет к цели». Игорь Игнашков, «Патриот», – о том, зачем иркутяне ходят в стрелковый клуб

«Стрельба – это своеобразный вид медитации, – считает директор иркутского стрелкового клуба «Патриот» Игорь Игнашков. – Между тобой и целью – только твои действия. Вдох, выдох, спокойное нажатие спускового крючка, выстрел. Будешь суетиться – промахнешься. Нужна исключительная концентрация, владение собой, своими чувствами и действиями. Здесь – как в бизнесе: суета не приведет к цели». Как родилась идея стрелкового клуба? Кто и зачем приходит в «Патриот»? Какие корпоративные события можно провести в клубе? Об этом – в нашем материале. 

Налоги, взносы и отчетность в феврале 2025 года: основные изменения

Администрация Братска заключила соглашение с иркутским застройщиком

Городская администрация Братска впервые заключила соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с девелопером. Им стал «Региональный специализированный застройщик», входящий в группу компаний «Вместе».

Банки выплатят клиентам до 500 млрд кешбэка в 2025 году

Стенд Иркутского завода полимеров на выставке RUPLASTICA-25 посетили более 30 тысяч человек

Сотрудники Байкальского банка помогли клиентам уберечь от мошенников 94 млн рублей

«Слата» провела для студентов игру «Халява, ловись!»

Мэрия Иркутска разрабатывает три проекта комплексного развития территории в районе «Знаменское предместье»

Угольные предприятия Эн+ в 2024 году нарастили отгрузки угля на 6,3%, до 15,6 млн тонн

Шелеховская школьница стала победительницей викторины интеллектуального онлайн-шоу «Alюментарно» РУСАЛа

Многодетные семьи, проживающие в СНТ и ДНТ Иркутской области, будут оплачивать электроэнергию по льготному тарифу

Независимо от объемов потребления. Об этом сообщил директор Иркутской энергосбытовой компании Андрей Харитонов на совещании с губернатор Приангарья Игорем Кобзевым.

/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Слата
Вкусы, запахи, эмоции. Как «Слата» расширяет покупательский опыт
Дмитрий Ишевский, «Слата», «ХлебСоль»: «Фуд-ритейл пересмотрит стратегию развития»
«Амбассадоры бренда – среди нас»
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес