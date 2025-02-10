Вышел в свет первый номер Газеты Дело за 2025 год

Ключевые темы февральского выпуска – бизнес-аналитика от двух крупных иркутских компаний из сферы девелопмента и фуд-ритейла. На страницах издания руководители и ведущие сотрудники делятся опытом, обсуждают перспективы развития и влияние компаний на отраслевые тренды. Журналисты газеты также подготовили для февральского номера Газеты Дело интересные материалы об эксклюзивном туризме на Байкале, нестандартных корпоративных мероприятиях и индустрии красоты «с мужским характером».

Дмитрий Ишевский, «Слата», «ХлебСоль»: «Фуд-ритейл пересмотрит стратегию развития» Текущий год заставит ритейлеров пересмотреть приоритеты: если раньше все боролись за долю рынка, открывая всё больше магазинов, то сейчас в фокусе внимания – операционная эффективность. Опыт сетей «Слата» и «ХлебСоль» показывает: работая над внутренними издержками, можно показывать высокие результаты. Как компания влюбляет в себя покупателей и сотрудников? Почему считает позитивные эмоции покупателей не менее важным фактором, чем рост трафика и товарооборота? И что будет с брендом ритейлера после полной интеграции с X5? На вопросы Газеты Дело ответил управляющий директор сетей «Слата» и «ХлебСоль» Дмитрий Ишевский.

«Амбассадоры бренда – среди нас» «Мы сделали невозможное – сократили «текучку» кадров на 38%. Это дает уверенность в том, что все планы компании будут воплощены в жизнь во всей их полноте», – говорит Ирина Патис, директор по персоналу и организационному развитию торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль». О том, как компания выстраивает отношения с сотрудниками и где черпает кадровый резерв, – в нашем материале.

Вкусы, запахи, эмоции. Как «Слата» расширяет покупательский опыт Конкуренция за покупателя вышла за рамки исключительно цены – ритейлеры стремятся увеличить трафик и объем продаж за счет удобства, уникального ассортимента и нового покупательского опыта. Какие из трендов обеспечили «Слате» рост в прошлом году и чего иркутянам ждать в этом, рассказала Ирина Береснева, коммерческий директор сетей «Слата» и «ХлебСоль».

«Посетители «Слаты» демонстрируют потребительский оптимизм» Прошлый год был непростым для ритейла: высокая инфляция, дорогие кредиты… Впрочем, как рассказала Елена Генералова, директор по маркетингу сети супермаркетов «Слата», покупатели продемонстрировали потребительский оптимизм: стали чаще баловать себя, а трафик в супермаркеты существенно вырос.

«Покупателя важно удивлять» Современный покупатель стремится быстро находить любимый товар на привычном месте в супермаркете. Но только этого для успешного развития недостаточно, убежден Мачей Романовски, операционный директор сети «Слата». По его словам, покупателя надо постоянно удивлять, предлагая попробовать что-нибудь новенькое.

«Покупатель дискаунтеров молодеет» На момент запуска первых дискаунтеров «ХлебСоль» покупателями были в основном пенсионеры. Сегодня покупатель молодеет: средний возраст посетителей – примерно 45 лет. Анатолий Лобанович, руководитель отдела развития продаж сети дискаунтеров «ХлебСоль», поделился, с какими запросами приходит в дискаунтеры молодежь, как изменилась частота покупок и что позволяет торговой сети активно расти и развиваться.

«Формат дискаунтеров сохранил свою ДНК» В 2014 году в Иркутске открылся первый дискаунтер «ХлебСоль» – новый для Иркутска формат, с низкими ценами, ограниченным ассортиментом и минимальным сервисом. За десять лет работы торговые точки сети активно менялись: ассортиментный ряд стал шире, появились фреш, супер-фреш, нон-фуд. О том, насколько далеко отошел формат «ХлебСоли» от первоначальной идеи, в какую сторону «дрейфует» сеть сегодня и с чем связана эта трансформация, рассказала Татьяна Петроченко, операционный директор сети дискаунтеров «ХлебСоль». «20 лет задаем тренды». Екатерина Прядко, «ГРАНДСТРОЙ», – об эволюции компании, продуктовом подходе и развитии потребительских предпочтений «Мы выбрали быть первыми» – так звучит кредо компании «Грандстрой». Уже 20 лет девелопер создает в Иркутске яркие проекты, каждый раз бросая вызов не только и не столько рынку, сколько самим себе. Какие подходы помогают держать планку? Каково это – быть трендсеттерами рынка? Чего ждут покупатели от современного жилья? Как девелоперы меняют логику развития города? Почему важна экономика впечатлений? И можно ли назвать текущую ситуацию в отрасли кризисом? Накануне юбилея компании мы поговорили об этом и многом другом с генеральным директором Екатериной Прядко.

«Что это – кризис? Или возвращение к балансу?» Последний год стал очередным вызовом для строительной отрасли. Впрочем, Екатерина Прядко не считает ситуацию на рынке кризисом, скорее – возвращением к утраченному балансу. Мы попросили девелопера поделиться своей экспертной оценкой.

Сила – в команде Дружный и профессиональный коллектив – настоящая гордость компании «Грандстрой». Многие сотрудники работают здесь десять лет и более, опытные профессионалы с готовностью передают свой опыт молодым. Мы поговорили с представителями команды о том, как за последние годы изменился «Грандстрой», подходы компании и запросы потребителей.

Мужской стиль. Специалисты салонов "АРТ" об эволюции успешности Белая рубашка, стильный костюм и хорошая обувь уже не являются основными показателями статуса для современного успешного мужчины. По мнению специалистов сети салонов «АРТ», об этом в первую очередь говорят стрижка, лицо и руки мужчины, его прямая спина и уверенная походка. О том, как быть «дельным человеком и думать о красе ногтей», какие современные процедуры помогают быть в хорошей форме и с какими запросами представители сильного пола чаще всего обращаются к мастерам, – в нашем материале. Плюс 10 лет опыта, минус 1 млрд рублей долгов В этом году Закону о банкротстве физических лиц исполняется 10 лет. «За это время через процедуру банкротства прошло более 1 миллиона 200 тысяч человек в стране – они не пошли грабить, сводить счеты с жизнью, сохранили семьи, друзей, нервы, смогли начать жизнь с чистого листа», – отмечает финансовый управляющий Игорь Льгов. Как быть тем, кто находится на грани банкротства? Сколько стоит эта процедура? И правда ли, что никакой государственной программы по списанию долгов не существует? Об этом и многом другом эксперт рассказал Газете Дело. «Мы объединились, чтобы создавать лучшее будущее». Ассоциация застройщиков Иркутской области подвела первые итоги работы Прошел год с момента, как в Иркутске появилась Ассоциация застройщиков Иркутской области. Ассоциация объединяет ведущие девелоперские компании региона. Участники создали единую платформу для объединения и коммуникации застройщиков – работают вместе, чтобы развивать строительную отрасль и повышать качество жизни в регионе. «Можем удивить даже бывалых туристов» Лёд Байкала – хит зимнего туристического сезона в Иркутской области, пик которого приходится на февраль-март. Компании из сферы турбизнеса готовятся к нему заранее, продумывая интересные маршруты и сервис. Особый индивидуальный подход к этому процессу отличает команду увлечённых профессионалов премиального туроператора по Байкалу и Восточной Сибири НУУР 1642. Директор компании Алёна Ямщикова рассказала порталу SIA.RU, в чём заключается неповторимость ледовых туров, которые «верстают» её коллеги.

«Стрельба – это своеобразный вид медитации, – считает директор иркутского стрелкового клуба «Патриот» Игорь Игнашков. – Между тобой и целью – только твои действия. Вдох, выдох, спокойное нажатие спускового крючка, выстрел. Будешь суетиться – промахнешься. Нужна исключительная концентрация, владение собой, своими чувствами и действиями. Здесь – как в бизнесе: суета не приведет к цели». Как родилась идея стрелкового клуба? Кто и зачем приходит в «Патриот»? Какие корпоративные события можно провести в клубе? Об этом – в нашем материале.

Администрация Братска заключила соглашение с иркутским застройщиком Городская администрация Братска впервые заключила соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с девелопером. Им стал «Региональный специализированный застройщик», входящий в группу компаний «Вместе».