Объявлены даты конференции Data Fusion 2025

Пятая ежегодная конференция Data Fusion, посвященная работе с данными и развитию технологий искусственного интеллекта, пройдет в Москве 16-17 апреля 2025 г. и соберет ведущих экспертов, практиков, известных ученых, исследователей, представителей государства и бизнеса.

Конференция традиционно станет одним из ключевых событий в области науки о данных, развитии технологий ИИ и их использовании для решения бизнес-задач. Деловая программа Data Fusion охватывает темы, актуальные как для исследователей и разработчиков технологий, так и для управленцев и бизнес-заказчиков решений.

«Мы вступили в эпоху экономики данных, в которой успех корпораций, индустрий и даже стран зависит от развития технологий ИИ и работы с данными. За 5 лет конференция Data Fusion стала масштабной кросс-индустриальной площадкой, объединяющей лучшую ИИ экспертизу в России. Круг тем охватил не только науку о данных и бизнес-применение высокотеха, но и аспекты гуманитаристики, которые приобретают все большее значение в развитии технологий будущего», — прокомментировал Вадим Кулик, заместитель президента — председателя правления ВТБ.

В дни конференции также пройдет финал соревнования по машинному обучению Data Fusion Contest, призовой фонд которого в этом году увеличен до 3 млн руб. А жюри премии Data Fusion Awards объявит победителей не только в области технологий и применения решений, но и впервые в области научных исследований.

О старте регистрации будет объявлено дополнительно. Более подробная информация о конференции доступна на сайте Data Fusion 2025.