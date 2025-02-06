Договоры РЗТ помогли Иркутску сэкономить 2,2 млрд рублей

Практика заключения договоров развития застроенных территорий применяется в Иркутской области с 2012 года. За счет такого механизма при переселении граждан из аварийного жилья удалось сэкономить около 2,2 млрд рублей бюджетных средств, сообщает пресс-служба мэрии.

При подписании таких документов инвестору предоставляется право строить на земельном участке в границах определенной территории объекты недвижимости взамен на то, что он принял на себя финансирование определенных социально-значимых обязательств – в данном случае создания жилья для переселенцев.

По договорам РЗТ обустроили пространства в границах улиц Зверева, Депутатская, Лыткина и Красноказачья – здесь было ликвидировано 39 МКД, из них переехали более 930 человек, а также на улице Гончарова, где снесли три аварийных дома, в которых проживали порядка 70 граждан. Люди получили жилье, а на площадках построены современные многоквартирные здания.

«Всего за этот период заключено 17 договоров РЗТ, из них два полностью завершены, еще 10 находятся на разных этапах реализации, 5 по объективным причинам расторгнуты. Уже расселено более 160 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу: это порядка 1200 помещений, которые занимали более трех тысяч иркутян», – прокомментировал заместитель мэра – председатель комитета по градостроительной политике Евгений Харитонов.

В настоящее время полностью расселены МКД по пяти договорам РЗТ: 13 аварийных домов в границах улиц Лызина и Култукская; 10 – Пушкина, Румянцева и Касьянова; 17 – Пискунова; 16 – Театральная, Мухиной и Якоби; пять – Красноказачья и Иркутской 30-й Дивизии. Продолжается переселение иркутян из аварийных домов, которые расположены на площадках реализации РЗТ в границах улиц Ивана Сивко и Николая Вилкова; Мухиной и Захарова; Сеченова, Мухиной, Баженова и Захарова; Пискунова; Серафимовича и переулка Пулковского.