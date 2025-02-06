Похолодание до -47 градусов ожидается в Иркутской области

Сильные морозы ожидаются на севере Иркутской области в ближайшие сутки. Температура воздуха на некоторых территориях опустится до -47 градусов. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В целом по Приангарью прогнозируются переменная облачность, местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман, ветер северо-восточный, юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью –-26…-31 градусов, при прояснении – -35…-40 градусов, днем – -13…-18 градусов, местами -21…-26 градусов.

Самые сильные морозы ожидаются в Усть-Кутском, Киренском, верхнеленских и северо-восточных районах: ночью тут будет -42…-47 градусов, при натекании облачности – -36…-41градусов, днем – -23…-28 градусов, в пониженных формах рельефа – до -33 градусов.

По Иркутску ожидаются переменная облачность, временами небольшой снег, ветер переменный 2−7 м/с, температура ночью -25…-27 градусов, днем – -15…-17 градусов.

По Байкалу – переменная облачность, местами небольшой снег, ветер северный, северо-восточный 6−11 м/с, местами порывы 12−17 м/с, температура ночью составит -22…-27 градусов, при прояснении – -29…-34 градусов, днем – -17…-22 градусов, по южной части местами – до -12 градусов.