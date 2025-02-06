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Иркутянин продал дом своей знакомой, пока она летала за границу

28-летнего жителя Иркутска обвинили в мошенничестве. По версии правоохранителей, он продал дом своей знакомой, пока она была за границей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в декабре 2018 года мужчина в период выезда знакомой за пределы Российской Федерации предоставил председателю СНТ «Ангара» заявления от ее и своего имени с подложными сведениями о якобы приобретении у нее недостроенного садового дома и права пользования земельным участком под ним.

На основании этих документов потерпевшую исключили из членов товарищества – она лишилась права распоряжаться и пользоваться недвижимостью. Тем самым ей был причинен ущерб в 3,5 млн рублей.

В феврале-марте 2019 года мужчина, оформив членскую книжку на свое имя, продал объект и право на землю другой иркутянке за 1,5 млн рублей. Однако в 2021-2023 годах ее права на эти объекты были прекращены в связи с удовлетворением судом исков первой потерпевшей.

В настоящее время расследование дела завершено – мужчину ждет суд.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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