Байкал зовет! В Иркутской области стартовала «Зимниада»

В первых числах февраля в Иркутской области стартовал международный фестиваль зимних игр на Байкале «Зимниада». Открытие фестиваля ознаменовалось проведением «Свирских гонок» — соревнований по скоростному бегу на коньках, где участники состязались на различных дистанциях от 100 до 2000 метров. Победителям вручили памятные награды.

Руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова подчеркнула значимость мероприятия:

— Сезон зимы в Приангарье привлекает внимание как местных жителей, так и туристов. «Зимниада» служит своего рода визиткой региона, привлекая к себе интерес со стороны путешественников со всех уголков планеты. Гости получают возможность испытать на себе настоящую сибирскую зиму и принять участие в уникальных событиях.

Фестиваль проводится ежегодно с февраля по март и направлен на развитие зимнего туризма в регионе. Это важное событие также способствует увеличению туристического потока в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Одним из ключевых предстоящих событий станет экстремальная гонка «Ледовый шторм», которая пройдет 7 февраля в районе Малого моря. Участникам предстоит преодолеть около 200 км на коньках и велосипедах за три дня. В гонке участвуют спортсмены из многих российских городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Томск, Самару, Красноярск, Новосибирск и Иркутскую область. Во время соревнования их будет сопровождать транспорт на воздушной подушке.

Программа «Зимниады» включает 11 мероприятий, таких как фестиваль ледовых скульптур «Живи на Байкале», гонки на собачьих упряжках, открытый Байкальский марафон на коньках, ледовый переход «Ангарские бусы», фестиваль «Ледяная сказка Байкала» и другие. Финальным аккордом фестиваля станет турнир по гольфу на Байкале в марте.