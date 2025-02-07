ФНС ликвидирует компанию-владельца магазинов «Светофор». Что происходит?

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала процесс ликвидации АО «Инвест Стандарт», владеющего магазинами сети «Светофор» в Центральной России и на северо-западе страны, сообщает РБК.

Причина — предоставление недостоверных сведений о юридическом адресе компании, которая была зарегистрирована в Ярославле. Решение было принято 3 февраля, а запись о нем появилась 5 февраля. Заявка на смену адреса компанией была подана еще 29 октября прошлого года.

По информации Forbes, «Инвест Стандарт» владеет рядом юридических лиц, управляющих магазинами «Светофор» в различных регионах, включая такие компании, как «Торгсервис 150», «Торгсервис 50», «Восторг 76» и другие. Генеральным директором АО является Алексей Худоногов, связанный с другими компаниями холдинга «Торгсервис».

Ранее, в декабре 2024 года, депутат Госдумы Сергей Лисовский призвал проверить сеть «Светофор» после сообщений о продаже некачественных товаров. В результате проверок Роспотребнадзором были выявлены многочисленные нарушения, включая наличие насекомых, мусора и просроченных продуктов в магазинах. Кроме того, половина всех претензий Роспотребнадзора к розничным сетям приходится именно на «Светофор», особенно касаясь нарушений законодательства о торговле и правилах возврата товаров.

Эксперты считают, что закрытие магазинов связано не только с многочисленными нарушениями, выявленными Роспотребнадзором, но и с использованием различных схем в работе с поставщиками. Еще в ноябре прошлого года одной из причин называли особенности взаимодействия с поставщиками, включающие длительные отсрочки платежей и использование посредников, сообщает "Новосибирск онлайн".

«Светофор» — сеть продуктовых магазинов формата жесткий дискаунтер, основанная в 2009 году. В 2019 году она вошла в десятку крупнейших продовольственных ритейлеров России. Однако за последние годы количество магазинов «Светофор» в стране значительно сократилось: если в 2021 году их насчитывалось около 4000, то к 2024 году осталось всего 2700. По данным «Infoline Аналитика», выручка сети «Светофор» за девять месяцев 2024 года составила 286,3 миллиарда рублей.