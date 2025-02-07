Назван самый доходный рублевый актив в 2024 году

За год он набрал почти 50% стоимости. Об этом пишет бизнес-издание РБК со ссылкой на данные Банка России.

Наибольшую доходность за 2024 год в рублях продемонстрировало золото, прибавив 44,6%. Драгоценный металл остался стабильным и в начале этого года: за январь такое вложение принесло бы 3,4% против накопленной инфляции с начала года в 1,14%.

«В январе 2025 года ситуация с доходностью вложений в различные инструменты кардинально изменилась. Акции строительных компаний начали отыгрывать падение 2024 года, и по итогам января индекс строительной отрасли вырос на 23,3%. Валютные инструменты, такие как депозиты в долларах США и евро, напротив, продемонстрировали отрицательную доходность с учетом укрепления рубля», – говорится в отчете ЦБ.

Ранее аналитики прогнозировали рост цен на золото в 2025 году. «Финам» ожидал, что в I-II квартале 2025 года цена будет в пределах $2600-2800 за унцию, с возможным ростом до $3300.Эксперты БКС Мир инвестиций предполагали, что темпы роста могут замедлиться в начале года, но тренд останется позитивным, учитывая долговую ловушку ФРС и геополитическую нестабильность на Украине и в других регионах. Bank of America прогнозировал, что цены на золото могут достичь $3 тыс. за унцию в 2025 году, но этот процесс может занять до полугода.