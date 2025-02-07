Европейские банки «выживают» россиян: главное к утру

К текущему утру стало известно, что европейские банки изменили условия для россиян, для многодетных семей в РФ могут ввести новую льготу, Владимир Путин рассказал об изменениях в потребности в кадрах к 2029 году, а в Иркутской области произошел мощный пожар. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Более жесткие правила

Некоторые европейские банки изменили требования к минимальным остаткам на счетах россиян: их повысили. Меры распространяются даже на тех, у кого есть второе гражданство либо европейский вид на жительство. Соответствующая тенденция к увеличению наблюдается уже полгода. Из-за этого клиенты с российскими паспортами покидают финансовые организации ЕС. Банки, по данным экспертов, ужесточают правила, поскольку обслуживание граждан России дорого обходится из-за санкционных рисков.

Бонусы для многодетных

Новую меру поддержки многодетных семей придумали в России. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил премьер-министру Михаилу Мишустину компенсировать им таможенную пошлину при ввозе автомобиля в Россию. Предполагается предоставлять такую льготу один раз в пять лет. По мнению автора инициативы, это позволит людям приобрести комфортный автомобиль, рассчитанный на семь мест, который купить в РФ пока проблематично.

Прогноз потребности в кадрах

Президент России Владимир Путин озвучил кадровый прогноз на ближайшие четыре года. По данным главы государства, общая потребность в специалистах как экономики, так и социальной сферы составит свыше 74 млн человек, что почти на миллион больше, чем в 2024 году. При этом основной спрос, как и в настоящее время, придется на специалистов со средним профессиональным образованием – более 60%.

Мощный пожар

В Иркутской области произошел мощный пожар. В Усть-Илимске пламя охватило сортировочный цех на промплощадке лесопромышленного комплекса на площади 2 тысячи квадратных метров. С огнем сражались более 30 человек, привлекали девять единиц техники – с пожаром удалось справиться. По предварительным данным, пострадавших нет.

Сильные морозы

Иркутскую область не отпускают морозы. Череда холодов продолжится, и особо остро ее прочувствуют жители в Усть-Кутском, Киренском, верхнеленских и северо-восточных районах, где столбик термометра опустился ниже -47 градусов. В Иркутске показатели тоже ближе к -30 градусам. Существенное потепление, согласно прогнозам, будет на следующей неделе.