Четыре города в Иркутской области перенесли «Лыжню России» из-за морозов

8 февраля в стране пройдет акция «Лыжня России». К событию присоединится и Иркутская область, однако в части ее муниципалитетов мероприятие пройдет в другие даты из-за морозов, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Завтра в Иркутской области планировалось проведение Всероссийской массовой гонки «Лыжня России». Но вынужден сообщить, что низкие температуры воздуха корректируют наши планы: ряд муниципальных образований переносят соревнования на другие дни», – пояснил глава региона.

В частности, в Иркутске массовую гонку перенесли на 1 марта. Соревнования пройдут на лыжной базе Иркутского государственного аграрного университета имени А.А. Ежевского в поселке Молодежный Иркутского района.

В городе Черемхово, где состоится основной старт в регионе, гонка переносится с 8 на 15 февраля. Мероприятие пройдет на городской лыжной базе.

Администрация Тулуна также перенесла соревнования на 15 февраля, они пройдут на лыжной базе «Снежинка». В этот же день запланировано провести «Лыжню России» на лыжной базе «Снежинка» в Усолье-Сибирском.

Напомним, сегодня в Приангарье на некоторых территориях столбик термометра опустился до -47 градусов. Потепление прогнозируется только на следующую неделю.