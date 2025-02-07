Техническое образование в приоритете: Путин призывает к обновлению учебных программ

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию призвал убрать из образовательного процесса устаревшие программы, которые не соответствуют потребностям современной экономики.

Он подчеркнул необходимость «должным образом настроить» организацию «образовательного процесса в высшей школе». Так, следует «на порядок» увеличить долю практического обучения «современным инструментам проектирования, конструирования, которые уже используются на конкретных предприятиях», сказал он.

«Одновременно следует убрать устаревшие, порой просто архаичные курсы, программы, не отвечающие потребностям экономики», — подчеркнул президент.

Президент также предложил обновить программы по математике и естественным наукам в школах, сделав их более доступными и интересными для учеников. Он подчеркнул важность фундаментального технического образования, которое начинается с 5–9-х классов, как критический период для подготовки будущих специалистов.

Ранее российский предприниматель Олег Дерипаска поддержал важность раннего увлечения детей естественными науками и предложил изучить опыт Китая.

«Технологическое развитие любой страны начинается со школьной скамьи. Если дети в младших классах не начнут "гореть" идеей стать инженером или геологом, то маловероятно, что желание появится перед поступлением в вуз. И здесь нам тоже можно посмотреть на соседей. Ведь Русичи не становятся инженерами, а продолжают идти в экономисты и гуманитарии: в 2024 году обществознание на ЕГЭ выбирали 44% выпускников, а физику — лишь 16%», — заявил он в телеграм-канале.

Дерипаска рекомендует обратить внимание на опыт Китая, где министерство образования призвало начальные и средние школы активизировать обучение естественным наукам. Руководство появилось всего через несколько дней после того, как Китай опубликовал свой первый национальный план действий по созданию к 2035 году "нации с сильным образованием", который должен скоординировать развитие образования, повысить эффективность инноваций и построить "сильную страну".