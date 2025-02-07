Telegram обогнал YouTube по охвату

Telegram впервые обошел YouTube по месячному охвату в России среди аудитории старше 12 лет, заняв пятое место в общем рейтинге интернет-ресурсов, сообщает РБК со ссылкой на данные Mediascope.

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В январе 2025 года число россиян, которые хотя бы раз в месяц пользовались Telegram, достигло 90,6 млн. Годом ранее этот показатель составлял 83,7 млн, а в декабре 2024 года — 88,4 млн.

Охват YouTube, на фоне замедления работы сервиса в России, сократился с 95,5 млн в январе 2024 года до 86,9 млн в январе 2025 года.

При подсчетах учитывались как десктопные, так и мобильные версии сайтов и приложений.

На первом месте в рейтинге интернет-ресурсов в РФ находится Яндекс с месячным охватом в 102,3 млн человек. Второе место занимает Google с 101 млн пользователей, третье — WhatsApp с 97,5 млн. На четвертом месте находится соцсеть ВКонтакте, которая обошла YouTube еще по итогам декабря прошлого года.