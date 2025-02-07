Сибирячка при попытке стать инвестиционным магнатом лишилась миллиона рублей

67-летняя пенсионерка из Киренского района Иркутской области стала жертвой мошенников. Аферисты пообещали ей богатство, но вместо этого похитили деньги, сообщает пресс-служба полиции региона.

По данным правоохранителей, в канун Нового года сибирячка увидела в Интернете объявление, размещенное от имени крупной организации. В нем предлагалось принять участие в «инвестиционном проекте». Она оставила свой телефон и дождалась звонка. Позвонившие «менеджеры» убедили установить программу на смартфон, пройти обучение и перечислить на указанный ими счет 10 тысяч рублей якобы для начала торговли.

Под руководством собеседника жительница Приангарья совершала операции, после чего баланс средств, отображаемый в приложении, увеличивался. Обналичив «прибыль», составившую менее 2 тысяч рублей, женщина поверила в быстрый заработок и зачислила на указанные ей счета еще около 400 тысяч рублей.

«Проблемы возникли при попытке вывести деньги – работники «инвестиционной платформы» уверяли, что сделать это невозможно без помощи «доверенного лица, со счета которого поступят деньги». За помощью обманутая женщина обратилась к знакомым, заняв у них еще свыше 600 тысяч рублей, и также несколькими операциями перечислив их на счета лжетрейдеров», – пояснили в полиции.

Когда средства с виртуальной площадки вывести не получилось, пенсионерка поняла, что ее обманули, и отправилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведется расследование.