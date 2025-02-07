5 факторов, которые могут изменить игру в акциях Сбера

В течение месяца обыкновенные акции Сбера выросли на 6%. Аналитики БКС Мир инвестиций выделили пять причин, почему акции Сбера могут вырасти еще.

1. График роста

В течение месяца обыкновенные акции Сбера выросли на 6%, а за год — на 3%. Акции вышли из локальной зоны консолидации и сняли перекупленность на дневном графике. Новая волна роста может привести котировки к 310 рублям, что на 8% выше уровня 6 февраля.

2. Прогноз по доходам

Сбербанк подтвердил планы на 2025 год, подтвердил план заработать в 2025 г. больше прибыли, чем в 2024 г. Прошлый год стал рекордным. Чистая прибыль по РСБУ увеличилась на 4,6%, достигнув 1 трлн 562 млрд рублей. Сбербанк удерживает рыночную долю в 45% и обладает низкой стоимостью фондирования, что позволяет ему выглядеть лучше сектора при росте ставок. Результаты по МСФО будут опубликованы в конце февраля.

3. Цифровизация

Сбер активно развивает свою экосистему для увеличения рентабельности, оптимизируя процессы в банковских услугах, B2B-сервисах, фудтехе, здравоохранении и электронной коммерции. Также банк планирует сотрудничество с китайскими исследователями в области искусственного интеллекта.

4. Дивиденды

Выплаты за 2023 год были рекордными с дивдоходностью 10,5% годовых. Прогнозируемая дивдоходность на 12 месяцев составляет 12,7% для обыкновенных акций и 12,4% для привилегированных. Стратегия на 2024–2026 годы предполагает выплату 50% чистой прибыли в виде дивидендов.

5. Процентные ставки

Возможное снижение ключевой ставки Банка России во II квартале текущего года может повлиять на рынок. Хотя ожидается еще одно повышение ставок. Ужесточение монетарной политики негативно сказывается на кредитовании, особенно физических лиц. После отмены льготной программы ипотечные ставки стали запретительными.