Новости

Туризм 2025, последние новости
Байкал зовет! В Иркутской области стартовала «Зимниада»
Иркутская область вошла в десятку самых гостеприимных регионов России
Иркутская область в пятерке самых популярных направлений на гендерные праздники
Все материалы сюжета

Администрация Братского района заплатит ребенку компенсацию за укус бродячей собаки

Семье в Братском районе удалось отсудить компенсацию у администрации за укус бездомной собаки. Подробности рассказала объединенная пресс-служба судов Иркутской области.

«В июле 2024 года в  Вихоревке на 9-летнего мальчика напала собака. ЧП произошло на детской площадке. В больнице, куда обратились родители ребенка, пострадавшему диагностировали открытую рану правого бедра», – говорится в сообщении.

 В ходе судебного разбирательства, что собака была бродячая, соответственно, администрация района не исполнила обязанность по контролю за безнадзорными животными и установлению порядка их отлова. Органу власти придется заплатить компенсацию морального вреда ребенку в 40 тысяч рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Слата
Дмитрий Ишевский, «Слата», «ХлебСоль»: «Фуд-ритейл пересмотрит стратегию развития»
«Амбассадоры бренда – среди нас»
Вкусы, запахи, эмоции. Как «Слата» расширяет покупательский опыт
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес