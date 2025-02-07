Администрация Братского района заплатит ребенку компенсацию за укус бродячей собаки

Семье в Братском районе удалось отсудить компенсацию у администрации за укус бездомной собаки. Подробности рассказала объединенная пресс-служба судов Иркутской области.

«В июле 2024 года в Вихоревке на 9-летнего мальчика напала собака. ЧП произошло на детской площадке. В больнице, куда обратились родители ребенка, пострадавшему диагностировали открытую рану правого бедра», – говорится в сообщении.

В ходе судебного разбирательства, что собака была бродячая, соответственно, администрация района не исполнила обязанность по контролю за безнадзорными животными и установлению порядка их отлова. Органу власти придется заплатить компенсацию морального вреда ребенку в 40 тысяч рублей.