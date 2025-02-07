МТС накрыла жителей «Ботаники» высокоскоростной сетью LTE

МТС развернула сеть LTE и обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом жителей микрорайона «Ботаника» и соседние жилые локации Иркутска.

За счет установки дополнительного телеком-оборудования четвертого поколения стабильный высокоскоростной мобильный интернет появился у жителей микрорайона «Ботаника», где проживает около 3000 человек. Покрытие LTE стало доступно и в садоводствах, расположенных по направлению на Мельничную падь, в частности СНТ «Березка», ДНТ «Воин» и другие. Улучшенное качество мобильного интернета можно почувствовать и в районе Госпиталя Ветеранов и жилых домах на улице Костычева.

«Территория Иркутска и Иркутского района активно застраивается. Вместе с новостройками и микрорайонами соответственно растет число пользователей мобильных устройств», – отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.