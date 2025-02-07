Ассоциация ресторанного бизнеса может появиться в Иркутской области

Более 40 организаций, занимающихся развитием ресторанной индустрии и гастротуризма в Иркутской области, приняли участие во встрече, посвященной созданию Ассоциации ресторанного бизнеса в регионе, сообщает агентство по туризму Приангарья.

«В ходе обсуждения слушатели принимали активное участие в решении вопросов, касающихся механизмам реализации деятельности Ассоциации, предлагали структурные изменения, а также сделали акцент на то, что сообщество, в первую очередь, должно решать прикладные задачи бизнеса», – говорится в сообщении.

По данным агентства, учреждение Ассоциации позволит сформировать качественный инструмент, который поспособствует не только развитию локальной кухни как визитной карточки региона, но и повлечет за собой партнерство смежных отраслевых предприятий.

Кроме того, это позволит выстроить скоординированное взаимодействие с органами власти, создать среду для обмена опытом и знаниями, профессионально обучить и повысить квалификацию сотрудников ресторанной индустрии, продвинуть бренд региональной кухни, образовать единое информационное поле.