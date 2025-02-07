Выпускники этих четырех российских вузов становятся управленцами в течение двух лет

На будущую должность выпускника также влияют первое рабочее место и личные способности. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование РАНХиГС.

Наиболее быструю и успешную управленческую карьеру в России делают выпускники четырех вузов: Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ), Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ (РАНХиГС), Высшей школы экономики (ВШЭ) и Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова (РЭУ).

Показатель среднего максимального уровня должности (от 2,98 до 2,5) оказался выше всего у выпускников ВШЭ, МГУ, РАНХиГС, СПбГУ и РЭУ. А самый низкий – у тех, кто закончил Горный (1,73), Томский государственный (1,87), Санкт-Петербургский политехнический (1,91) и Сибирский федеральный университеты (1,95). Авторы исследования это связывают со спецификой данных вузов и выбора выпускников в пользу отраслевой, экспертной карьеры.

Быстрее всего по карьерной лестнице взбирались выпускники РЭУ им. Плеханова (1,78 года до руководящей должности с момента выпуска), РАНХиГС (2,11 года) и ВШЭ (2,36 года). Дольше всего к такому посту шли бывшие студенты Дальневосточного федерального университета (4,06 года), Томского госуниверситета (3,86 года), Уральского федерального университета и СПбГУ (по 3,47 года).

Ранее стало известно, что 56% молодых специалистов идут в агро, чтобы развивать собственный бизнес. Большая часть опрошенных студентов (23,6%) решили связать свою жизнь с АПК ради возможности открыть свое дело, финансовая стабильность важна для 18,6% респондентов, 17,9% студентов выбрали отрасль из-за ее активного развития и поддержки государства, гарантированное трудоустройство – основной фактор для 14,2% опрошенных. Остальные голоса распределись между такими факторами, как глобальная социальная миссия и возможность для инноваций.