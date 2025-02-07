Добыча угля на предприятиях Эн+ за пять лет возросла на 26%

Добыча угля на предприятиях российского энерго-металлургического холдинга Эн+ за период с 2020 по 2024 гг. выросла на 26%. При этом отгрузка угля за этот же период возросла практически на треть. Суммарно за пять лет угольным дивизионом добыто 77,2 млн тонн и отгружено 72,5 млн тонн топлива.

В разрезе предприятий самый большой рост потребления угля отмечен на севере Иркутской области. Усть–Илимской ТЭЦ с Жеронского разреза отгрузили более чем на 60% больше топлива, чем пять лет назад. Крупнейший по объемам добычи и отгрузки разрез Тулунский прирос на треть.

В 2024 году на разрезах Компании добыли почти 17 млн тонн угля. В частности, на предприятиях компании «Востсибуголь» (объединяет разрезы «Черемховуголь», «Тулунуголь», «Жеронский» и «Ирбейский») добыли 16,3 млн тонн угля. Тувинская горнорудная компания обеспечила добычу 771 тыс. тонн угля.

Компания «Разрезуголь», которая разрабатывает Зашуланское месторождения угля, добыла в 2024 году порядка 220 тыс. тонн угля.

Угольные предприятия Эн+ поставляют топливо на тепловые электростанции Иркутской области, которые обеспечивают теплом и светом миллионы жителей Иркутской области, гарантируют энергобезопасность региона. Более того, часть добываемого угля поставляется на местные котельные и населению для печного отопления, а часть – экспортируется.

Эн+ прогнозирует рост спроса на уголь в будущем. Это связано, в частности, с планируемым введением дополнительных мощностей в Приангарье. Так, на ТЭЦ-11 в Усолье-Сибирском до конца 2028 года по программе КОМ НГО будет построено три новых энергоблока общей мощностью 690 МВт. Это позволит подключить новых потребителей региона, обеспечить промышленность доступным источником энергии.