Зумеры нарастили просрочку по долгам перед банками более чем в два раза

С 3% до 7%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные ВТБ.

Просрочка поколения зумеров в портфеле проблемных долгов выросла более чем вдвое – с 3% до 7%. Это ожидаемый эффект политики банков. В прошлом году из-за ограничений ЦБ по кредитованию заемщиков с высокой долговой нагрузкой они нацелились на самых юных граждан 18–19 лет, которые только входят во взрослую жизнь.

Причем на тренд обратил внимание ЦБ.

В одном из обзоров банковского сектора регулятор отметил, что за первую половину 2024-го доля выдачи кредиток гражданам до 20 лет (то есть 18–19 лет, поскольку кредиты доступны по закону только с 18) выросла почти на 8 п.п. и составила 11% от общего объема. Общая численность людей всех возрастов с кредитками достигла 28,6 млн.

То есть банки за достаточно короткий период выдали миллионы кредитных карт молодым людям 18–19 лет. По данным Росстата, кстати, на начало прошлого года в России проживало чуть более 3 млн человек этой возрастной категории.

Внезапно информация о последствиях раздачи кредиток молодежи пришла от банка ВТБ, который решил проанализировать, как платят по долгам представители разных поколений. И вот что он наблюдает в разделе «зумеры»: их доля в портфеле общей просрочки банка растет – за прошлый год она увеличилась с 3% до 7%.

«Эта тенденция связана с тем, что молодые люди начинают брать кредиты и пользоваться кредитными картами – они все чаще берут два и более кредита в разных банках. К тому же зумеры дольше всех закрывают свою просроченную задолженность по беззалоговым кредитам – до 20 дней», – пояснили в банке.

Ранее стало известно, что размер потребкредита упал до минимума 2024 года. В декабре 2024 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 140,2 тыс. руб., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,6% (в ноябре 2024 года – 142,5 тыс. руб.). Это самое низкое значение показателя в 2024 году.