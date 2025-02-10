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«НУУР 1642» представит Иркутск на международной выставке туризма MITT
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«НУУР 1642» представит Иркутск на международной выставке туризма MITT

Туроператор «НУУР 1642» презентует направление премиального туризма и расскажет о его перспективах на Байкале и в Иркутской области на международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT.

Туроператор принял участие в рабочем совещании по подготовке к международной выставке MITT, которая пройдет в Москве с 18 по 20 марта.  

В составе рабочей группы участвовали министр культуры региона Олеся Полунина, руководитель агентства по туризму области Евгения Найденова и представители туристических компаний. 

На выставке представители туристического сообщества расскажут о возможностях региона, смогут установить контакты с потенциальными туристами и поделиться опытом друг с другом.

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– Презентация на такой площадке как MITT – отличная возможность ещё раз рассказать о нашем регионе и привлечь в Иркутскую область туристов из других областей. Туроператор НУУР 1642 представит на выставке предложения по премиальному туризму на Байкале – сообщила Алена Ямщикова, директор компании. Мы презентуем наши авторские туры, включая индивидуальные всесезонные программы в нетронутые уголки озера, захватывающие экспедиции, ледовые путешествия, вертолетные прогулки, круизы и джип-туры по Байкалу, а также уникальные тематические сити-туры по Иркутску и не только. НУУР 1642 сейчас – единственный туроператор, предлагающий экскурсии в г. Усть-Кут, включая возможность посещения промышленной мега-стройки – Иркутского завода полимеров, а также возможность побывать на БАМе – уникальной железнодорожной магистрали.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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