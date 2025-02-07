Первый региональный турнир по пейнтболу среди корпоративных команд прошел в Иркутске при поддержке ИНК

Иркутская нефтяная компания (ИНК) провела первый открытый региональный турнир по пейнтболу среди корпоративных команд. Соорганизатором мероприятия выступила Федерация пейнтбола Иркутской области.

Участие в соревнованиях приняли команды Сбера, АНХК, охранного предприятия «Оберег», ИНК, ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», Иркутского завода полимеров, ЦКУиО «Желдоручет» и др. Игра проходила в несколько этапов. По итогам спортивной борьбы первое место заняла ИНК, второе – Сбер, третье – АНХК.

Компания уделяет особое внимание развитию спорта среди сотрудников. В ИНК созданы команды по 13 видам спорта, есть своя группа чирлидеров. На постоянной основе проходят корпоративные соревнования. В вахтовых поселках предусмотрены места для тренировок, в офисах действуют группы здоровья по основным спортивным направлениям.

Также ИНК активно поддерживает развитие спорта в регионе. С областной федерацией баскетбола заключено соглашение, направленное на поддержку развития региональных детских спортивных школ, проведение турниров, а также формирование современной методологической базы по обучение тренеров и судей.

Совместно с федерацией шахмат Иркутской области ИНК ежегодно выступает организатором Межрегионального шахматного турнира, который собирает сильнейших игроков Иркутской области, Красноярского края, Республики Саха (Якутия) и Бурятии. Турнир с 2022 года является традиционным мероприятием, привлекающим все большее число спортсменов.