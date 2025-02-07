Почти 65,5 тысяч пакетов документов направили иркутяне для подтверждения электроотопления

Специалисты «Иркутскэнергосбыта» продолжают прием документов от жителей Иркутской области для подтверждения электроотопления. Это необходимое условие для того, чтобы при расчетах платы за потребленный ресурс применить повышающий коэффициент 1,8 для дифференцированных тарифов на электроэнергию. По последним данным сибиряки направили энергетикам 65,4 тысяч пакетов документов.

«Иркутскэнергосбытом» по согласованию с Правительством Иркутской области разработан упрощенный порядок предоставления документов, подтверждающих наличие электроотопления для жителей, а также доработаны онлайн-сервисы компании для оперативного получения информации: внедрены дополнительные разделы на сайте компании, обновлены Личный кабинет и мобильное приложение. Отлажено взаимодействие со специалистами горячей линии по вопросам применения дифференцированных тарифов, запущенной на базе Единого контакт-центра Иркутской области по номеру 122.

Самый простой способ предоставить сведения — направить документы дистанционно. Например, через сайт «Иркутскэнергосбыта». Это можно сделать через специальный раздел – на главной странице сайта есть вкладка «Подтвердить факт электроотопления». Там же указан перечень документов и образец для заполнения.

Сведения необходимо направлять только тем, кто ранее не направлял их энергетикам. Без подтверждающих электрообогрев документов в соответствии с пунктом 71 постановления Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» сбытовые компании не имеют права применить повышающий сезонный коэффициент. Напомним, перечень документов следующий:

Документ, подтверждающий право собственности (выписка ЕГРН) на жилой дом;

Скан-копия технического паспорта жилого дома (при наличии);

Если технического паспорта нет или в нем отсутствуют сведения о типе отопления – заполненный акт о целях потребления коммунальной услуги. Его шаблон размещен на сайте в разделе «Частным лицам» – «Подтвердить факт электроотопления»;

Скан-копия паспорта собственника (1-2 страница).

Жители, которые направят документы до 20 февраля, увидят перерасчет в платежном документе за февраль. Напомним, это возможно только для тех домов, которые зарегистрированы должным образом, в том числе, поставлены на кадастровый учет. Однако, тем, у кого жилое помещение не зарегистрировано, перерасчёт возможен с даты официальной регистрации и постановки дома на кадастровый учёт.