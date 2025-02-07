Россельхозбанк готов нарастить льготную поддержку аграриев Иркутской области

В 2025 году Россельхозбанк продолжит реализацию государственных финансовых программ, поддерживая аграриев региона. В ближайшее время около 30 заявок на 1,5 млрд рублей будут направлены в Министерство сельского хозяйства региона для получения льготного кредитования. Особенное внимание банк уделит поддержке среднего, малого и микробизнеса. Об этом заявила директор Иркутского регионального филиала РСХБ Наталья Баркова.

«РСХБ ежегодно наращивает финансирование аграриев региона, направляя средства как на сезонно-полевые работы, так и на техническую, и технологическую модернизацию отрасли. И нынешний год не исключение. Даже в условиях высокой ключевой ставки, когда возможно снижение объёмов кредитования другими банками, мы продолжим активную реализацию государственных финансовых программ, поддерживая аграриев Приангарья. Россельхозбанк как никогда понимает свою ответственность за своевременное финансирование посевной и обеспечение продовольственной безопасности региона», – заявила Наталья Баркова.

В 2024 году Россельхозбанк предоставил аграрному комплексу Иркутской области 8,8 млрд рублей, что на 47% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Все средства были предоставлены на льготных условиях. Высокую динамику показал рост поддержки крупных компаний АПК — на 63% до 8,2 млрд рублей. Поддержка малых форм хозяйствования также росла опережающими темпами. В структуре финансовой поддержки важное место традиционно заняли сезонные работы. На эти цели было выдано 6,5 млрд рублей, что на 41% больше, чем годом ранее. Это позволило обеспечить 70% финансовой поддержки полевых работ в регионе.

При непосредственной поддержке банка начата реализация десяти новых инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов АПК. Это, в частности, реконструкция и модернизация комбикормового предприятия, реконструкция и модернизация молочных ферм, техническое перевооружение птицеводческих комплексов, приобретение яйцесортирочной машины, техническое перевооружение молочного завода . На эти цели аграрии получили 2,3 млрд рублей — прирост по отношению к прошлому году составил 44%.

В целом за 2024 год РСХБ предоставил агросектору России более 2,05 трлн рублей, увеличив выдачи на 21,5% к аналогичному периоду 2023 года. Каждый третий рубль аграрии получили на льготных условиях – 717,4 млрд рублей, прирост за год – на 27,4%.

На сезонные работы РСХБ выделил 849,8 млрд рублей (+3,3%), в том числе свыше половины – 432,3 млрд рублей – по льготной ставке (+36,1%).