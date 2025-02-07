ВТБ прогнозирует рост сбережений на 21% до конца года

В прошлом году рублевые пассивы ВТБ выросли на 60%, вдвое опередив по динамике рынок. Банк увеличил свою рыночную долю до 18,5% (+3,4 п.п. за год), обеспечив более четверти прироста рынка сбережений. Сейчас портфель рублевых пассивов розничных клиентов ВТБ достиг 10 трлн, а общий портфель превысил 10,6 трлн рублей.

По прогнозам ВТБ, объем рынка сбережений продолжит стабильно расти в течение 2025 года. По итогам первого полугодия рынок сбережений в России преодолеет отметку в 60 трлн рублей, а по итогам всего года вырастет на 21% и превысит 68 трлн. Портфель розничных пассивов ВТБ к концу года вырастет почти на треть, до 13,3 трлн рублей.

Большую часть в структуре сбережений россиян занимают вклады.